Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 105,10 CHF.

Das Papier von Novartis legte um 15:52 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 105,10 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 105,62 CHF. Bei 104,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1.100.528 Novartis-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (105,62 CHF) erklomm das Papier am 03.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,49 Prozent. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF ab. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 29,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2024 mit 3,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,13 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 98,25 CHF.

Am 17.07.2025 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,45 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 11,61 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,32 Mrd. CHF umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Novartis am 28.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,90 USD je Novartis-Aktie belaufen.

