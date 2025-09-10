Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagvormittag gesucht
Die Aktie von Novartis zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 101,48 CHF zu.
Werte in diesem Artikel
Um 09:07 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 101,48 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 101,50 CHF. Mit einem Wert von 101,28 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 61.441 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 104,62 CHF. Dieser Kurs wurde am 04.09.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,09 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 81,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 25,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,12 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,38 CHF je Novartis-Aktie aus.
Novartis ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,45 CHF erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11,61 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Novartis die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,88 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie
Novartis-Aktie tiefer: Milliarden-Übernahme von Tourmaline Bio geplant
SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren abgeworfen
Novartis und Arrowhead arbeiten zusammen an Parkinson-Behandlung - Aktien uneins
Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novartis AG
Analysen zu Novartis AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|02.09.2025
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|02.09.2025
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|22.08.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.11.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|06.02.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen