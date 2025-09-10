DAX23.643 ±0,0%ESt505.372 +0,2%Top 10 Crypto16,01 +1,3%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.638 +0,3%Euro1,1691 -0,1%Öl67,44 -0,2%Gold3.629 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Oracle 871460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Klarna A414N7 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BioNTech (ADRs) A2PSR2 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX verhalten -- Asiens Märkte mehrheitlich fester - Nikkei auf Rekordhoch -- RENK baut Produktion um -- Bitcoin, Rheinmetall, HENSOLDT, VW, SoftBank im Fokus
Top News
Boeing-Aktie steigt: Einigung mit Gewerkschaft erzielt - Abstimmung am Freitag Boeing-Aktie steigt: Einigung mit Gewerkschaft erzielt - Abstimmung am Freitag
Stoxx Europe 50-Wert Richemont-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Richemont Aktionären eine Freude Stoxx Europe 50-Wert Richemont-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Richemont Aktionären eine Freude
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Blick auf Novartis-Kurs

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagvormittag gesucht

11.09.25 09:25 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagvormittag gesucht

Die Aktie von Novartis zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 101,48 CHF zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
101,70 CHF 0,96 CHF 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 101,48 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 101,50 CHF. Mit einem Wert von 101,28 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 61.441 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 104,62 CHF. Dieser Kurs wurde am 04.09.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,09 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 81,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 25,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,12 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,38 CHF je Novartis-Aktie aus.

Novartis ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,45 CHF erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11,61 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Novartis die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,88 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie tiefer: Milliarden-Übernahme von Tourmaline Bio geplant

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren abgeworfen

Novartis und Arrowhead arbeiten zusammen an Parkinson-Behandlung - Aktien uneins

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novartis AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
09.09.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.09.2025Novartis NeutralUBS AG
02.09.2025Novartis HoldJefferies & Company Inc.
29.08.2025Novartis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
27.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
21.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
01.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.09.2025Novartis NeutralUBS AG
02.09.2025Novartis HoldJefferies & Company Inc.
29.08.2025Novartis NeutralUBS AG
22.08.2025Novartis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
24.06.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
23.04.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
28.03.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
06.02.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen