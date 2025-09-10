Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagvormittag gesucht

Blick auf Novartis-Kurs

Die Aktie von Novartis zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 101,48 CHF zu.

Um 09:07 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 101,48 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 101,50 CHF. Mit einem Wert von 101,28 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 61.441 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 104,62 CHF. Dieser Kurs wurde am 04.09.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,09 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 81,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 25,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,12 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,38 CHF je Novartis-Aktie aus.

Novartis ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,45 CHF erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11,61 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Novartis die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,88 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

