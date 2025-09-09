Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Kursverlauf

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 101,80 CHF.

Um 11:48 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 101,80 CHF nach oben. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 101,88 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 101,28 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 314.699 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 104,62 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 2,77 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 81,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 20,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,12 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 98,38 CHF an.

Novartis ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,45 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 11,61 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,32 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,88 USD fest.

Redaktion finanzen.net

