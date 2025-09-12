DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.840 ±0,0%Nas22.347 +0,9%Bitcoin97.521 -0,9%Euro1,1766 +0,3%Öl67,22 +0,5%Gold3.681 +1,0%
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie mit Rekord: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest Rheinmetall-Aktie mit Rekord: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest
Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs? Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs?
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit KursVerlusten

15.09.25 16:13 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Novartis gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 97,86 CHF ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
97,66 CHF -1,19 CHF -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,0 Prozent auf 97,86 CHF ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 97,60 CHF. Mit einem Wert von 98,88 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 698.361 Novartis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2025 bei 104,62 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 6,91 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF ab. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 20,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,13 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 98,25 CHF an.

Novartis gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent auf 11,61 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,32 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Novartis am 28.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,88 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Novartis-Aktie tiefer: Milliarden-Übernahme von Tourmaline Bio geplant

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren abgeworfen

DatumRatingAnalyst
12.09.2025Novartis NeutralUBS AG
12.09.2025Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
10.09.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
09.09.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.09.2025Novartis NeutralUBS AG
