Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Novartis gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 97,86 CHF ab.

Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,0 Prozent auf 97,86 CHF ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 97,60 CHF. Mit einem Wert von 98,88 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 698.361 Novartis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2025 bei 104,62 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 6,91 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF ab. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 20,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,13 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 98,25 CHF an.

Novartis gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent auf 11,61 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,32 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Novartis am 28.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,88 USD im Jahr 2025 aus.

