Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis macht am Nachmittag Boden gut

So bewegt sich Novartis

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 96,72 CHF.

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 96,72 CHF. Bei 97,23 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 97,14 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 573.811 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 104,62 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,15 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,13 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 98,25 CHF aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 17.07.2025. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,45 CHF je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11,61 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,88 USD je Aktie.

