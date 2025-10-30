Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag nahe Vortagesniveau

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 98,41 CHF zeigte sich die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Novartis-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 98,41 CHF. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 98,57 CHF. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 97,61 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,61 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 377.450 Stück.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 106,88 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Bei 81,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,59 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,22 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 99,50 CHF an.

Am 28.10.2025 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,63 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,37 CHF je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,13 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,11 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,19 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 04.02.2026 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,95 USD je Novartis-Aktie.

