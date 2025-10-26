Novartis will US-RNA-Spezialisten Avidity für zwölf Milliarden US-Dollar kaufen

BASEL (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novartis will den US-RNA-Spezialisten Avidity für zwölf Milliarden US-Dollar kaufen. Pro Aktie sollen 72 Dollar bezahlt werden, wie das schweizerische Unternehmen am Sonntag mitteilte. Mit der Übernahme werde das durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum (CAGR) in den Jahren 2024 bis 2029 von fünf auf sechs Prozent steigen. Mit einem Abschluss der Transaktion rechnen die beiden Unternehmen in der ersten Hälfte des kommenden Jahres./he

