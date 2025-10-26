Novartis will US-RNA-Spezialisten Avidity für zwölf Milliarden US-Dollar kaufen
Werte in diesem Artikel
BASEL (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novartis will den US-RNA-Spezialisten Avidity für zwölf Milliarden US-Dollar kaufen. Pro Aktie sollen 72 Dollar bezahlt werden, wie das schweizerische Unternehmen am Sonntag mitteilte. Mit der Übernahme werde das durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum (CAGR) in den Jahren 2024 bis 2029 von fünf auf sechs Prozent steigen. Mit einem Abschluss der Transaktion rechnen die beiden Unternehmen in der ersten Hälfte des kommenden Jahres./he
Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Novartis AG
Analysen zu Novartis AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10.10.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|06.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10.10.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|24.09.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen