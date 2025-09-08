DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.062 -0,2%Euro1,1705 -0,5%Öl66,41 +0,3%Gold3.631 -0,1%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Fokus auf Aktienkurs

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA tendiert am Dienstagabend schwächer

09.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die NVIDIA-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 168,14 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
145,24 EUR 1,00 EUR 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die NVIDIA-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 168,14 USD. Bei 166,75 USD markierte die NVIDIA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 169,04 USD. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 14.349.188 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (184,46 USD) erklomm das Papier am 29.08.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,71 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 86,63 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 48,48 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für NVIDIA-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,030 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,040 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 200,71 USD.

Am 27.08.2025 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,08 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 46,74 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 30,04 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte NVIDIA am 19.11.2025 vorlegen. NVIDIA dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 25.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,51 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

