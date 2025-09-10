NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Blick auf NVIDIA-Kurs

Die Aktie von NVIDIA zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 177,93 USD nach oben.

Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 177,93 USD. In der Spitze gewann die NVIDIA-Aktie bis auf 180,27 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 179,73 USD. Bisher wurden heute 8.265.203 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 184,46 USD. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 3,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 86,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 105,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

NVIDIA-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,030 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,040 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 200,71 USD angegeben.

Am 27.08.2025 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 46,74 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 55,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30,04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 19.11.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 25.11.2026 dürfte NVIDIA die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 4,52 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

