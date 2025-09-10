DAX23.664 +0,1%ESt505.377 +0,3%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.050 +1,2%Nas22.034 +0,7%Bitcoin97.589 +0,2%Euro1,1746 +0,4%Öl66,44 -1,7%Gold3.638 -0,1%
Blick auf NVIDIA-Kurs

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

11.09.25 16:13 Uhr

Die Aktie von NVIDIA zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 177,93 USD nach oben.

Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 177,93 USD. In der Spitze gewann die NVIDIA-Aktie bis auf 180,27 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 179,73 USD. Bisher wurden heute 8.265.203 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 184,46 USD. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 3,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 86,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 105,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

NVIDIA-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,030 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,040 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 200,71 USD angegeben.

Am 27.08.2025 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 46,74 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 55,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30,04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 19.11.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 25.11.2026 dürfte NVIDIA die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 4,52 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
28.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
