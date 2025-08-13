DAX24.352 +0,7%ESt505.426 +0,7%Top 10 Crypto16,75 -1,5%Dow44.824 -0,2%Nas21.728 +0,1%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1665 -0,3%Öl66,35 +0,9%Gold3.345 -0,3%
Aktie im Blick

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Nachmittag gefragt

14.08.25 16:09 Uhr

Die Aktie von NVIDIA zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 182,22 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
156,70 EUR 1,50 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 182,22 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die NVIDIA-Aktie bei 182,36 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 179,80 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 5.280.302 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 183,96 USD. Dieser Kurs wurde am 13.08.2025 erreicht. 0,95 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (86,63 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,030 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,039 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 178,33 USD.

Am 28.05.2025 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 0,60 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 44,06 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 69,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,04 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 27.08.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. NVIDIA dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.08.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 4,37 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen