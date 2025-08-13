NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Nachmittag gefragt

Aktie im Blick

Die Aktie von NVIDIA zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 182,22 USD zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 182,22 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die NVIDIA-Aktie bei 182,36 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 179,80 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 5.280.302 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 183,96 USD. Dieser Kurs wurde am 13.08.2025 erreicht. 0,95 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (86,63 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,030 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,039 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 178,33 USD.

Am 28.05.2025 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 0,60 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 44,06 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 69,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,04 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 27.08.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. NVIDIA dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.08.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 4,37 USD im Jahr 2026 aus.

