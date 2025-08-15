NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA steigt am Nachmittag

NVIDIA im Blick

Die Aktie von NVIDIA zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 181,90 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere um 15:53 Uhr 0,8 Prozent. Bei 182,78 USD erreichte die NVIDIA-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 180,72 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 5.214.749 NVIDIA-Aktien.

Am 14.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 183,96 USD ein 52-Wochen-Hoch. 1,14 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 86,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 52,37 Prozent wieder erreichen.

Für NVIDIA-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,030 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,039 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 178,33 USD.

Am 28.05.2025 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,76 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 44,06 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 26,04 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.08.2025 terminiert. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte NVIDIA möglicherweise am 26.08.2026 präsentieren.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,38 USD je Aktie.

