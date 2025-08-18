NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NVIDIA-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 180,35 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die NVIDIA-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 180,35 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bisher bei 179,62 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 182,44 USD. Zuletzt wechselten 5.079.547 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 183,96 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 2,00 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 86,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 51,97 Prozent sinken.

Nachdem NVIDIA seine Aktionäre 2025 mit 0,030 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,039 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 178,33 USD für die NVIDIA-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 28.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,60 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 69,18 Prozent auf 44,06 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.08.2025 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 26.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,38 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

