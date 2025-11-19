NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA schiebt sich am Mittwochabend vor

Notierung im Fokus

Die Aktie von NVIDIA zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 184,68 USD zu.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,8 Prozent auf 184,68 USD zu. Der Kurs der NVIDIA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 187,85 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 184,89 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 30.351.529 NVIDIA-Aktien.

Am 30.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 212,15 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 14,87 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (86,63 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 113,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

NVIDIA-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,030 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,040 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 207,14 USD für die NVIDIA-Aktie.

Am 27.08.2025 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 46,74 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,04 Mrd. USD umgesetzt.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 12.02.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von NVIDIA rechnen Experten am 25.11.2026.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,56 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

