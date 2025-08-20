NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA tendiert am Donnerstagnachmittag fester

So entwickelt sich NVIDIA

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Das Papier von NVIDIA konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 175,60 USD.

Die NVIDIA-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 175,60 USD. Bei 176,89 USD erreichte die NVIDIA-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 174,90 USD. Bisher wurden heute 5.033.498 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Am 14.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,96 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 4,76 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,63 USD am 08.04.2025. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 50,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für NVIDIA-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,030 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,039 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 185,83 USD.

Am 28.05.2025 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,76 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,60 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 44,06 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,04 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 69,18 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 27.08.2025 erwartet. Am 26.08.2026 wird NVIDIA schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,39 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Palantir-Aktie knickt ein: KI-Hype kühlt nach Rekordlauf spürbar ab

Oakoff mahnt Anleger zur Vorsicht: Gewinne der NVIDIA-Aktie vor Q2-Bilanz realisieren

Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor einem Jahr eingebracht