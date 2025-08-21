NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Freitagabend im Aufwind

Aktie im Blick

Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 177,97 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 177,97 USD zu. Im Tageshoch stieg die NVIDIA-Aktie bis auf 178,59 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 172,63 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 24.328.053 NVIDIA-Aktien.

Am 14.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 183,96 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,37 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,63 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 105,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,030 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,039 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 185,83 USD je NVIDIA-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 28.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 USD gegenüber 0,60 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 44,06 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 69,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 26,04 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte NVIDIA am 27.08.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.08.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 4,40 USD im Jahr 2026 aus.

