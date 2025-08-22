DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,04 -2,8%Dow45.329 -0,7%Nas21.509 +0,1%Bitcoin96.488 -0,4%Euro1,1605 -1,0%Öl68,70 +1,3%Gold3.369 -0,1%
NVIDIA im Fokus

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA präsentiert sich am Abend stärker

25.08.25 20:24 Uhr
NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA präsentiert sich am Abend stärker

Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die NVIDIA-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 181,21 USD.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
NVIDIA Corp.
155,94 EUR 4,18 EUR 2,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,8 Prozent auf 181,21 USD. Zwischenzeitlich stieg die NVIDIA-Aktie sogar auf 181,91 USD. Bei 178,33 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 18.581.229 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Bei 183,96 USD erreichte der Titel am 14.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,52 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 86,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 109,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,030 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,039 USD je NVIDIA-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 185,83 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 28.05.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,76 USD, nach 0,60 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 44,06 Mrd. USD – ein Plus von 69,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 26,04 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.08.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 26.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,41 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
