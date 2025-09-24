NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von NVIDIA

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von NVIDIA. Zuletzt ging es für die NVIDIA-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 175,94 USD.

Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 0,6 Prozent auf 175,94 USD ab. In der Spitze fiel die NVIDIA-Aktie bis auf 173,13 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 174,43 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.246.203 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 184,55 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 4,89 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,63 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 103,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,030 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,040 USD je NVIDIA-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 200,00 USD an.

Am 27.08.2025 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 0,67 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA 46,74 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 55,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 19.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 25.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,52 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

