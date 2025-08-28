NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA verliert am Freitagabend

So bewegt sich NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die NVIDIA-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 174,17 USD abwärts.

Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 3,3 Prozent im Minus bei 174,17 USD. Zwischenzeitlich weitete die NVIDIA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 173,15 USD aus. Bei 178,07 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 31.438.171 Aktien.

Am 28.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 184,46 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 86,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,26 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für NVIDIA-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,030 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,039 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 200,71 USD angegeben.

NVIDIA ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 55,60 Prozent auf 46,74 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30,04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 4,51 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

