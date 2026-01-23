OHB bestätigt Kooperationsgespräche mit Rheinmetall

DOW JONES--Der Satellitenhersteller OHB hat Kooperationsgespräche mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall bestätigt. Dabei gehe es "um eine Zusammenarbeit für die Beteiligung an möglichen Vergabeverfahren der öffentlichen Hand", teilten die Bremer am Montagnachmittag mit ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Zuvor hatten die Financial Times (FT) und das Handelsblatt unter Berufung auf informierte Personen berichtet, die beiden Unternehmen sprächen über eine gemeinsame Bewerbung für ein Satellitenprojekt der Bundeswehr . Es soll sich dabei um die Satellitenkonstellation "SATCOMBw Stufe 4" handeln. Mit mindestens hundert Satelliten sollen bis 2029 Panzer, Schiffe oder Soldaten miteinander vernetzt werden.

Der Auftragswert könnte laut FT bei bis zu 10 Milliarden Euro liegen. Die Ausschreibung für das Bundeswehr-Projekt könne schon im Februar erfolgen und auch Airbus könnte sich bewerben, berichtete das Handelsblatt. Der Aktienkurs von OHB hat am Montag mit einem Gewinnsprung auf die Berichte reagiert und liegt am Nachmittag mit 27,2 Prozent im Plus.

January 26, 2026 08:48 ET (13:48 GMT)