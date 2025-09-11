DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.944 -0,4%Nas22.182 +0,6%Bitcoin99.222 +0,8%Euro1,1741 ±0,0%Öl66,89 +0,9%Gold3.648 +0,4%
Kursentwicklung

12.09.25 20:24 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Oracle am Abend ins Minus

Die Aktie von Oracle gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Oracle-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 4,1 Prozent auf 295,13 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
252,05 EUR -11,05 EUR -4,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Oracle-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 295,13 USD abwärts. Die Oracle-Aktie gab in der Spitze bis auf 291,76 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 306,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 4.277.336 Oracle-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 345,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Oracle-Aktie derzeit noch 17,13 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 119,01 USD ab. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 147,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Oracle-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,70 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,86 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 264,50 USD aus.

Am 09.09.2025 legte Oracle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,01 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Oracle noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Oracle in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,93 Mrd. USD im Vergleich zu 13,31 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.12.2025 veröffentlicht. Am 14.09.2026 wird Oracle schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Oracle einen Gewinn von 6,83 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Oracle KaufenDZ BANK
10.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Oracle BuyUBS AG
10.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
