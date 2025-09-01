DAX 23.762 +0,7%ESt50 5.347 +0,6%Top 10 Crypto 15,73 -0,4%Dow 45.401 -0,5%Nas 21.700 +0,0%Bitcoin 95.602 +0,7%Euro 1,1726 +0,1%Öl 66,82 +1,8%Gold 3.618 +0,9%
Oracle Aktie

203,65 EUR +3,97 EUR +1,99 %
STU
238,61 USD +15,59 USD +6,99 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 557,69 Mrd. EUR

KGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460

ISIN US68389X1054

Symbol ORCL

JP Morgan Chase & Co.

Oracle Neutral

11:06 Uhr
Oracle Neutral
Oracle Corp.
203,65 EUR 3,97 EUR 1,99%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle vor Zahlen von 185 auf 210 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Mark Murphy rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie damit, dass der Softwarekonzern weiteren Zulauf bei den KI-bezogenen Bestellungen verspürt. Er erwartet nähere Details zu einem Kundenvertrag, der jährlich 30 Milliarden Dollar einbringen soll. Oracle sei ein Profiteur der Künstlichen Intelligenz./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 02:28 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 02:28 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Oracle Neutral

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 210,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 232,80		 Abst. Kursziel*:
-9,79%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 238,61		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,99%
Analyst Name:
Mark Murphy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 217,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Oracle Corp.

11:06 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:16 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
29.08.25 Oracle Buy UBS AG
06.08.25 Oracle Kaufen DZ BANK
17.07.25 Oracle Buy UBS AG
mehr Analysen

