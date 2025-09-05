Enel Aktie
Marktkap. 79,62 Mrd. EURKGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
Enel Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Outperform" belassen. Die europäischen Versorgerwerte seien im ersten Halbjahr als relative Gewinner aus der Suche nach defensiven Aktien hervorgegangen, schrieb Deepa Venkateswaran in ihrem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Allerdings habe sich auch das fundamentale Bild für den Sektor deutlich verbessert. Für das zweite Halbjahr sieht die Expertin weiteres Aufwärtspotenzial und nannte RWE, National Grid, Redeia, SSE, Veolia, United Utilities, EDPR sowie Terna als ihre "Top Picks"./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 16:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 04:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Enel Outperform
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
8,50 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
7,84 €
|Abst. Kursziel*:
8,35%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
7,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,36%
|
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Enel S.p.A.
|08:31
|Enel Outperform
|Bernstein Research
|03.09.25
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Enel Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
