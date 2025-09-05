DAX 23.759 +0,7%ESt50 5.344 +0,5%Top 10 Crypto 15,54 -1,6%Dow 45.401 -0,5%Nas 21.700 +0,0%Bitcoin 95.048 +0,2%Euro 1,1727 +0,1%Öl 66,62 +1,5%Gold 3.610 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Börsen in Fernost freundlich -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- Munich Re, Porsche, Nordex, RWE, HelloFresh, CTS Eventim, Amazon im Fokus
Top News
Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet
E.ON-Aktie steigt: Autos als Stromspeicher haben großes Potenzial E.ON-Aktie steigt: Autos als Stromspeicher haben großes Potenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Enel Aktie

Kaufen
Verkaufen
Enel Aktien-Sparplan
7,84 EUR -0,05 EUR -0,58 %
STU
7,85 EUR -0,05 EUR -0,63 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 79,62 Mrd. EUR

KGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 928624

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0003128367

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ESOCF

Bernstein Research

Enel Outperform

08:31 Uhr
Enel Outperform
Aktie in diesem Artikel
Enel S.p.A.
7,84 EUR -0,05 EUR -0,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Outperform" belassen. Die europäischen Versorgerwerte seien im ersten Halbjahr als relative Gewinner aus der Suche nach defensiven Aktien hervorgegangen, schrieb Deepa Venkateswaran in ihrem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Allerdings habe sich auch das fundamentale Bild für den Sektor deutlich verbessert. Für das zweite Halbjahr sieht die Expertin weiteres Aufwärtspotenzial und nannte RWE, National Grid, Redeia, SSE, Veolia, United Utilities, EDPR sowie Terna als ihre "Top Picks"./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 16:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 04:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Enel Outperform

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
8,50 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
7,84 €		 Abst. Kursziel*:
8,35%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
7,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,36%
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

08:31 Enel Outperform Bernstein Research
03.09.25 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.25 Enel Buy UBS AG
01.08.25 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.07.25 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Rheinmetall AG

finanzen.net Rheinmetall-Aktie in der technischen Analyse: long-Signal
finanzen.net Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT ziehen an: Rüstungswerte starten Erholung
finanzen.net Schwacher Handel: Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Minus
finanzen.net Rheinmetall-Aktie: Wie Analysten im August die Aussichten für den Rüstungskonzern bewerten
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich
finanzen.net Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt nachmittags
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Freitagmittag zurück
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: DAX mittags mit Zuschlägen
Deutsche Welle Germany: Rheinmetall opens new artillery ammunition factory
Deutsche Welle Germany: Rheinmetall opens new artillery ammunition factory
Deutsche Welle Germany: Rheinmetall opens new artillery ammunition factory
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Deutsche Welle Germany: Rheinmetall opens new artillery ammunition factory
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Deutsche Welle Germany's Pistorius: New Rheinmetall arms plant sends signal
Deutsche Welle Germany: Rheinmetall opens new artillery ammunition factory
RSS Feed
Rheinmetall AG zu myNews hinzufügen