National Grid Aktie
Marktkap. 59,09 Mrd. EURKGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX
ISIN GB00BDR05C01
Symbol NGGTF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1240 Pence auf "Outperform" belassen. Die europäischen Versorgerwerte seien im ersten Halbjahr als relative Gewinner aus der Suche nach defensiven Aktien hervorgegangen, schrieb Deepa Venkateswaran in ihrem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Allerdings habe sich auch das fundamentale Bild für den Sektor deutlich verbessert. Für das zweite Halbjahr sieht die Expertin weiteres Aufwärtspotenzial und nannte RWE, National Grid, Redeia, SSE, Veolia, United Utilities, EDPR sowie Terna als ihre "Top Picks"./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 16:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 04:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
National Grid plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
12,40 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
10,34 £
|Abst. Kursziel*:
19,92%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
10,30 £
|Abst. Kursziel aktuell:
20,41%
|
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,98 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
