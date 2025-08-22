DAX 23.902 -0,6%ESt50 5.352 -0,8%Top 10 Crypto 15,47 -2,7%Dow 45.536 -0,2%Nas 21.461 -1,1%Bitcoin 92.751 -3,7%Euro 1,1700 +0,2%Öl 68,12 -0,2%Gold 3.447 +0,9%
Marktkap. 567,57 Mrd. EUR

KGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460

ISIN US68389X1054

Symbol ORCL

UBS AG

Oracle Buy

20:41 Uhr
Oracle Buy
Oracle Corp.
192,48 EUR -13,57 EUR -6,59%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Oracle vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Diskussionspunkte für Investoren seien derzeit die wahrscheinlichen Überarbeitung der Zielsetzungen für das Geschäftsjahr 2029, schrieb Karl Keirstead in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter dem Strich bleibt er positiv gestimmt für den Softwarekonzern, was für eine unveränderte Kaufempfehlung spreche./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 19:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Oracle Buy

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 280,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 225,10		 Abst. Kursziel*:
24,39%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 225,84		 Abst. Kursziel aktuell:
23,98%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 213,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Oracle Corp.

20:41 Oracle Buy UBS AG
06.08.25 Oracle Kaufen DZ BANK
17.07.25 Oracle Buy UBS AG
08.07.25 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
07.07.25 Oracle Buy UBS AG
mehr Analysen

