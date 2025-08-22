Oracle Aktie
Marktkap. 567,57 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
Oracle Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Oracle vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Diskussionspunkte für Investoren seien derzeit die wahrscheinlichen Überarbeitung der Zielsetzungen für das Geschäftsjahr 2029, schrieb Karl Keirstead in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter dem Strich bleibt er positiv gestimmt für den Softwarekonzern, was für eine unveränderte Kaufempfehlung spreche./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 19:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Oracle Buy
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 280,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 225,10
|Abst. Kursziel*:
24,39%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 225,84
|Abst. Kursziel aktuell:
23,98%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 213,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Oracle Corp.
|20:41
|Oracle Buy
|UBS AG
|06.08.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|08.07.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|20:41
|Oracle Buy
|UBS AG
|06.08.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|08.07.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|20:41
|Oracle Buy
|UBS AG
|06.08.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|08.07.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|13.12.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.19
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
|17.09.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.06.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.06.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.