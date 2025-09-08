Oracle Aktie
Marktkap. 572,47 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
Oracle Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Oracle nach Quartalszahlen von 270 auf 360 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der überragende Anstieg der verbleibenden Leistungsverpflichtung (RPO) - einer Kennzahl, welche den Wert der noch nicht erfüllten, aber vertraglich zugesicherten Lieferungen und Leistungen eines Unternehmens an seine Kunden darstellt - habe den übrigen Kennzahlen des Softwarekonzerns die Show gestohlen, schrieb Brent Thill am Mittwoch. Die Entwicklung stärke das Vertrauen in die Geschäftsdynamik. Die Quartalsergebnisse lägen zwar knapp unter den Erwartungen, und der Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 sei nur bestätigt worden. Die langfristigen Ziele erschienen aber konservativ und sollten beim anstehenden Analystentag nach oben revidiert werden./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 00:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 00:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Oracle Buy
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 360,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 241,51
|Abst. Kursziel*:
49,06%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 309,98
|Abst. Kursziel aktuell:
16,14%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 254,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Oracle Corp.
|08:01
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Oracle Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Oracle Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Oracle Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|06.08.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|13.12.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.19
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
|17.09.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.06.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.06.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.