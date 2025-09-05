Oracle Aktie
Marktkap. 557,69 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
Oracle Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 270 US-Dollar auf "Buy" belassen. Nach einer hauseigenen Umfrage sei die Nachfrage beim Softwarekonzern im ersten Geschäftsquartal trotz einer typischen saisonalen Schwäche etwas besser als erwartet gewesen, schrieb Brent Thill in seiner am Montag vorliegenden Auswertung. Er geht davon aus, dass die zunehmend optimistischen Aussichten für Aufwärtspotenzial sorgen können./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Oracle Buy
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 270,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 232,80
|Abst. Kursziel*:
15,98%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 237,21
|Abst. Kursziel aktuell:
13,82%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 213,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Oracle Corp.
|08:16
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|06.08.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|08.07.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.12.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.19
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
|17.09.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.06.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.06.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.