Oracle Aktie

202,50 EUR +2,82 EUR +1,41 %
STU
237,21 USD +14,19 USD +6,36 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 557,69 Mrd. EUR

KGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460

ISIN US68389X1054

Symbol ORCL

Jefferies & Company Inc.

Oracle Buy

08:16 Uhr
Oracle Buy
Oracle Corp.
202,50 EUR 2,82 EUR 1,41%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 270 US-Dollar auf "Buy" belassen. Nach einer hauseigenen Umfrage sei die Nachfrage beim Softwarekonzern im ersten Geschäftsquartal trotz einer typischen saisonalen Schwäche etwas besser als erwartet gewesen, schrieb Brent Thill in seiner am Montag vorliegenden Auswertung. Er geht davon aus, dass die zunehmend optimistischen Aussichten für Aufwärtspotenzial sorgen können./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 270,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 232,80		 Abst. Kursziel*:
15,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 237,21		 Abst. Kursziel aktuell:
13,82%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 213,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

