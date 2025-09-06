Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag höher

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 88,22 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 09:06 Uhr 0,7 Prozent. Bei 88,54 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 88,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 64.652 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 104,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,85 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,70 EUR. Dieser Wert wurde am 07.09.2024 erreicht. Abschläge von 73,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,441 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 72,81 EUR.

Am 06.08.2025 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 9,75 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht. Am 18.11.2026 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

