BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Continental, Kontron, Gold im Fokus
JP Morgan Chase & Co.: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält Overweight
Halten DAX-Gewinne zum Wochenauftakt? - Vertrauensfrage in Frankreich - Riskoprämien von Anleihen könnten steigen
So entwickelt sich Siemens Energy

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag stabil

08.09.25 12:06 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag stabil

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 87,64 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
87,62 EUR 0,12 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 87,64 EUR zeigte sich die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel um 11:49 Uhr kaum verändert. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 88,78 EUR an. Bei 87,40 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 88,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 264.562 Siemens Energy-Aktien.

Am 31.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 104,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2024 Kursverluste bis auf 23,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 72,96 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,441 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 72,81 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,16 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,75 Mrd. EUR – ein Plus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 18.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,53 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

