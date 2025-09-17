DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.155 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.580 +1,1%Euro1,1785 -0,3%Öl67,55 -0,5%Gold3.646 -0,4%
Fokus auf Aktienkurs

Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Abend mit Abschlägen

18.09.25 20:25 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Abend mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 298,79 USD nach.

Der Oracle-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 298,79 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Oracle-Aktie bis auf 292,00 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 302,99 USD. Von der Oracle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.710.070 Stück gehandelt.

Bei 345,69 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 13,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 119,01 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,84 USD. Im Vorjahr hatte Oracle 1,70 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 281,83 USD.

Oracle ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oracle 1,03 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,93 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,31 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 15.12.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Oracle veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Oracle-Gewinn für das Jahr 2027 auf 8,07 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

