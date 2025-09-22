DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.281 -0,2%Nas22.561 -1,0%Bitcoin94.659 -0,9%Euro1,1815 +0,1%Öl67,65 +1,6%Gold3.779 +0,9%
Aktienkurs im Fokus

Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle wird am Abend ausgebremst

23.09.25 20:24 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle wird am Abend ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 4,4 Prozent auf 313,68 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
264,45 EUR -14,65 EUR -5,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Oracle-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 4,4 Prozent auf 313,68 USD. Im Tief verlor die Oracle-Aktie bis auf 310,05 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 321,16 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.720.247 Oracle-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 345,69 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,20 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,01 USD am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,84 USD, nach 1,70 USD im Jahr 2025. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 281,83 USD.

Am 09.09.2025 legte Oracle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 USD. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,93 Mrd. USD – ein Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oracle 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.12.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Oracle im Jahr 2026 6,84 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
22.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Oracle KaufenDZ BANK
10.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Oracle KaufenDZ BANK
10.09.2025Oracle BuyUBS AG
10.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
08.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

