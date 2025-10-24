DAX24.180 -0,1%Est505.665 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 -0,2%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.597 +0,9%Euro1,1612 -0,1%Öl66,16 +0,3%Gold4.065 -1,5%
Overweight

Nokia-Aktie: JPMorgan hebt Ziel für Nokia auf 6,10 Euro

24.10.25 09:07 Uhr
Nokia-Aktie im Aufwind - Analyst erwartet weiteres Wachstum | finanzen.net

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nokia von 5,15 auf 6,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
5,18 EUR -0,04 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Netzwerkausrüster Nokia komme sehr gut voran und verzeichne ein robustes Wachstum, angetrieben vom Bereich optische Netzwerke, schrieb Sandeep Deshpande am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts. Dies sorge für ein positives Umfeld für die Aktie vor dem Kapitalmarkttag der Finnen./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 23:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

DatumMeistgelesen
