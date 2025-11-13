Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 179,38 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 179,38 USD. Der Kurs der Palantir-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 177,60 USD nach. Mit einem Wert von 181,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 1.902.674 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.11.2025 auf bis zu 207,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palantir-Aktie somit 13,56 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.11.2024 bei 58,54 USD. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 206,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Palantir seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Palantir ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 62,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 725,52 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,18 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 0,719 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

