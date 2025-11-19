Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir wird am Mittwochabend ausgebremst

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Palantir. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 163,73 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Palantir-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,2 Prozent auf 163,73 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Palantir-Aktie ging bis auf 162,44 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 167,78 USD. Von der Palantir-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.029.066 Stück gehandelt.

Am 04.11.2025 markierte das Papier bei 207,52 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 26,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.11.2024 bei 59,28 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 63,79 Prozent Luft nach unten.

Für Palantir-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palantir am 03.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Palantir mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 725,52 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 62,79 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Palantir-Gewinn in Höhe von 1,37 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie rutscht ab: Neue NHS-Partnerschaft trifft auf Analysten-Skepsis

Aktien von NVIDIA, Palantir, Meta und Co. uneins: Burry wirft Tech-Konzernen Betrug vor - Fonds geschlossen

Palantir-Aktie: Kursexplosion nach KI-getriebenem Rekordquartal - Analysten werden vorsichtig