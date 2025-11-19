DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -4,9%Nas22.457 +0,1%Bitcoin76.914 -4,0%Euro1,1526 -0,5%Öl63,56 -1,9%Gold4.072 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Siemens 723610 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T SAP 716460 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- Wall Street verhalten freundlich -- DAX beendet Handel stabil -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie vor den Quartalszahlen: Sollten Anleger noch zugreifen oder in Deckung gehen? NVIDIA-Aktie vor den Quartalszahlen: Sollten Anleger noch zugreifen oder in Deckung gehen?
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Blick auf Aktienkurs

Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir wird am Mittwochabend ausgebremst

19.11.25 20:23 Uhr
Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir wird am Mittwochabend ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Palantir. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 163,73 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
141,48 EUR -3,52 EUR -2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr rutschte die Palantir-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,2 Prozent auf 163,73 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Palantir-Aktie ging bis auf 162,44 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 167,78 USD. Von der Palantir-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.029.066 Stück gehandelt.

Am 04.11.2025 markierte das Papier bei 207,52 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 26,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.11.2024 bei 59,28 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 63,79 Prozent Luft nach unten.

Für Palantir-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palantir am 03.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Palantir mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 725,52 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 62,79 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Palantir-Gewinn in Höhe von 1,37 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie rutscht ab: Neue NHS-Partnerschaft trifft auf Analysten-Skepsis

Aktien von NVIDIA, Palantir, Meta und Co. uneins: Burry wirft Tech-Konzernen Betrug vor - Fonds geschlossen

Palantir-Aktie: Kursexplosion nach KI-getriebenem Rekordquartal - Analysten werden vorsichtig

In eigener Sache

Übrigens: Palantir und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Palantir

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palantir

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palantir

DatumMeistgelesen
Wer­bung