Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer verliert am Nachmittag
Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Pfizer-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 26,30 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr ging es für die Pfizer-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 26,30 USD. Die Pfizer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,05 USD ab. Bei 26,42 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.138.444 Pfizer-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,43 USD. Dieser Kurs wurde am 10.10.2024 erreicht. Gewinne von 15,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,92 USD. Abschläge von 20,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 erhielten Pfizer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,69 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,33 USD für die Pfizer-Aktie.
Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,51 USD. Im letzten Jahr hatte Pfizer einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,28 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,65 Mrd. USD ausgewiesen.
Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,08 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie
September 2025: Experten empfehlen Pfizer-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Hot Stocks heute: DAX vor dem Sprung - Pfizer und Alstom in der Besprechung
Novo Nordisk-Aktie legt zu: US-Deal mit Pfizer und Kaufempfehlung im Blick
Übrigens: Pfizer und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu Pfizer Inc.
Analysen zu Pfizer Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|21.05.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.2025
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.2018
|Pfizer Verkaufen
|DZ BANK
|16.05.2017
|Pfizer Sell
|Citigroup Corp.
|27.11.2012
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|28.08.2012
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|10.01.2012
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfizer Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen