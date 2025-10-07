Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer verliert am Nachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Pfizer-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 26,30 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Pfizer-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 26,30 USD. Die Pfizer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,05 USD ab. Bei 26,42 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.138.444 Pfizer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,43 USD. Dieser Kurs wurde am 10.10.2024 erreicht. Gewinne von 15,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,92 USD. Abschläge von 20,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Pfizer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,69 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,33 USD für die Pfizer-Aktie.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,51 USD. Im letzten Jahr hatte Pfizer einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,28 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,65 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,08 USD je Aktie.

