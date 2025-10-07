Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Dienstagabend auf rotem Terrain
Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 26,28 USD.
Das Papier von Pfizer befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,6 Prozent auf 26,28 USD ab. Im Tief verlor die Pfizer-Aktie bis auf 26,05 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,42 USD. Bisher wurden via New York 3.848.128 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 10.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,43 USD. Mit einem Zuwachs von 15,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.
Im Jahr 2024 erhielten Pfizer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,69 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 29,33 USD angegeben.
Am 05.08.2025 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,65 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,28 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,08 USD je Pfizer-Aktie.
