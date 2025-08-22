Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Abend billiger

Pfizer im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,4 Prozent auf 25,26 USD ab.

Das Papier von Pfizer gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 25,26 USD abwärts. Die Pfizer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,19 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,88 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.264.001 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,43 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 20,47 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,92 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,69 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,71 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,17 USD je Pfizer-Aktie aus.

Pfizer ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 USD, nach 0,01 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,65 Mrd. USD im Vergleich zu 13,28 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2025 3,08 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

