Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Plug Power im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 1,52 USD zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 1,52 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Plug Power-Aktie bisher bei 1,56 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,54 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 890.756 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 3,32 USD. 118,42 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,69 USD erreichte der Anteilsschein am 17.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 54,54 Prozent würde die Plug Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Plug Power-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Plug Power ließ sich am 12.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,21 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,46 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 120,26 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 133,67 Mio. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2025 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,592 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens

Plug Power-Aktie im Aufwind: Wachstumsprognosen für Brennstoffzellenmarkt beflügeln Kurs

Plug Power-Aktie schwächer: Strategische Finanzspritze durch Ausgabe von Aktienbezugsrechten