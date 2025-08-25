Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Montagnachmittag seitwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Porsche Automobil vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 36,14 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 36,14 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 36,44 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 36,09 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,13 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 130.555 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 28.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,62 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 17,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Abschläge von 15,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Porsche Automobil vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,91 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,81 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,71 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche Automobil vz am 13.08.2025. Das EPS belief sich auf 4,63 EUR gegenüber 3,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,53 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Porsche Automobil vz-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Porsche Automobil vz.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2025 7,91 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

