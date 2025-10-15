Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil zeigt sich am Vormittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Porsche Automobil-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 33,67 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Porsche Automobil zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 33,67 EUR. Bei 33,89 EUR markierte die Porsche Automobil-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 33,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 12.582 Porsche Automobil-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,07 Prozent könnte die Porsche Automobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,46 EUR). Mit Abgaben von 9,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,02 EUR, nach 1,91 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,14 EUR für die Porsche Automobil-Aktie aus.

Am 13.08.2025 legte Porsche Automobil die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 708,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 38,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,14 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Porsche Automobil rechnen Experten am 17.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,72 EUR fest.

