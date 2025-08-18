Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag gefragt

So entwickelt sich Porsche Automobil vz

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Porsche Automobil vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 37,10 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 37,10 EUR zu. Die Porsche Automobil vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 37,15 EUR. Bei 36,37 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 302.399 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 28.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,62 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,88 Prozent. Bei 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,91 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,81 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil vz-Aktie wird bei 37,71 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche Automobil vz am 13.08.2025. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche Automobil vz 3,47 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 33,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,53 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,15 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 11.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie in Höhe von 7,91 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

