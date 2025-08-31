Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag gesucht

Porsche im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 45,59 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 45,59 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche-Aktie bisher bei 45,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,50 EUR. Zuletzt wechselten 17.622 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 28.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 64,51 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Abschläge von 13,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,12 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,63 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 23.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,71 EUR je Porsche-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche sucht neuen Chef: Blume soll sich auf Volkswagen konzentrieren - Aktien uneins

Porsche-Aktie stabil: Stellenstreichung bei Batterietochter Cellforce

RBC Capital Markets beurteilt Porsche-Aktie mit Sector Perform