Porsche Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Porsche

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 43,14 EUR.

Der Porsche-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 43,14 EUR. Die Abwärtsbewegung der Porsche-Aktie ging bis auf 42,92 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,25 EUR. Zuletzt wechselten 181.841 Porsche-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 75,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 73,85 Prozent. Bei 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 8,25 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,12 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 47,63 EUR.

Am 30.07.2025 hat Porsche die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche am 24.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 23.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2025 1,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie dreht ins Minus: Sportwagenbauer will nicht in den USA produzieren - Die Gründe

Porsche-Aktie unter Druck: Autohersteller fliegt aus dem DAX - Index-Anpassungen im Blick

Porsche-Aktie etwas fester: CEO Blume strebt Rückkehr in den DAX an