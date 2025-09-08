Porsche Aktie News: Porsche am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 43,45 EUR.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 43,45 EUR. Die Porsche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 42,60 EUR ab. Bei 43,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 349.524 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 72,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie. Bei 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,12 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,63 EUR an.

Am 30.07.2025 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 1,35 EUR im Vorjahresvergleich. Porsche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,30 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 24.10.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 23.10.2026.

Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,71 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

