Porsche Aktie News: Porsche gibt am Dienstagvormittag ab

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 43,40 EUR.

Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,5 Prozent auf 43,40 EUR nach. Im Tief verlor die Porsche-Aktie bis auf 42,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 70.613 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 75,00 EUR. Gewinne von 72,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,58 EUR. Dieser Wert wurde am 26.06.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 8,80 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,12 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 47,63 EUR angegeben.

Am 30.07.2025 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,45 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,30 Mrd. EUR.

Am 24.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 23.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,71 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie dreht ins Minus: Sportwagenbauer will nicht in den USA produzieren - Die Gründe

Porsche-Aktie unter Druck: Autohersteller fliegt aus dem DAX - Index-Anpassungen im Blick

Porsche-Aktie etwas fester: CEO Blume strebt Rückkehr in den DAX an