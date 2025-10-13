Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag freundlich
Die Aktie von Porsche vz gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 41,55 EUR zu.
Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 41,55 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Porsche vz-Aktie bei 41,59 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,86 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 105.341 Porsche vz-Aktien.
Bei einem Wert von 71,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 4,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,963 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,04 EUR.
Porsche vz ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,35 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 9,30 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,45 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 24.10.2025 dürfte Porsche vz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Porsche vz dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,303 EUR je Aktie in den Porsche vz-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Chinesischer Automarkt wächst im September
VW-Aktie zieht an: CEO hält Verbrenner-Aus 2035 für 'unrealistisch'
Porsche-Aktie schwächelt: Autobauer mit rückläufigem Absatz in den ersten neun Monaten
