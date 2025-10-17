DAX23.844 -1,8%Est505.599 -0,9%MSCI World4.283 -0,2%Top 10 Crypto14,39 -3,6%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.647 -1,9%Euro1,1686 ±-0,0%Öl60,92 -0,2%Gold4.310 -0,4%
Porsche vz im Blick

Porsche vz Aktie News: Anleger greifen bei Porsche vz am Mittag zu

17.10.25 12:04 Uhr
Porsche vz Aktie News: Anleger greifen bei Porsche vz am Mittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Porsche vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 42,01 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42,24 EUR 1,04 EUR 2,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 42,01 EUR. Die Porsche vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 42,71 EUR. Bei 41,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 251.021 Porsche vz-Aktien.

Am 26.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 71,28 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 41,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,58 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche vz-Aktie 6,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,96 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche vz am 30.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,35 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,30 Mrd. EUR – eine Minderung von 10,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,45 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2025 terminiert. Am 23.10.2026 wird Porsche vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,324 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

Aktien von VW und Porsche im Plus: Chef Blume sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs

Chinesischer Automarkt wächst im September

VW-Aktie zieht an: CEO hält Verbrenner-Aus 2035 für 'unrealistisch'

