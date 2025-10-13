Porsche vz Aktie News: Porsche vz legt am Vormittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Porsche vz zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 41,04 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,7 Prozent auf 41,04 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche vz-Aktie bei 41,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,86 EUR. Von der Porsche vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.620 Stück gehandelt.

Am 15.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 73,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,58 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,963 EUR je Porsche vz-Aktie. Analysten bewerten die Porsche vz-Aktie im Durchschnitt mit 46,04 EUR.

Am 30.07.2025 äußerte sich Porsche vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,35 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 24.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 23.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Porsche vz.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,303 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

Chinesischer Automarkt wächst im September

VW-Aktie zieht an: CEO hält Verbrenner-Aus 2035 für 'unrealistisch'

Porsche-Aktie schwächelt: Autobauer mit rückläufigem Absatz in den ersten neun Monaten