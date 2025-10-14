Porsche vz Aktie News: Anleger schicken Porsche vz am Dienstagnachmittag ins Minus

Kursentwicklung

Die Aktie von Porsche vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 40,53 EUR.

Die Porsche vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 40,53 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Porsche vz-Aktie ging bis auf 40,47 EUR. Bei 40,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 191.941 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Am 15.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 71,30 EUR. Mit einem Zuwachs von 75,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 39,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 2,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche vz-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Porsche vz-Aktie im Durchschnitt mit 46,04 EUR.

Am 30.07.2025 äußerte sich Porsche vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche vz 1,35 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche vz 9,30 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,45 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche vz am 24.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,303 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

Chinesischer Automarkt wächst im September

VW-Aktie zieht an: CEO hält Verbrenner-Aus 2035 für 'unrealistisch'

Porsche-Aktie schwächelt: Autobauer mit rückläufigem Absatz in den ersten neun Monaten