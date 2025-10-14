Porsche vz Aktie News: Porsche vz präsentiert sich am Dienstagmittag fester
Die Aktie von Porsche vz zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Porsche vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 40,93 EUR.
Die Aktie legte um 11:38 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 40,93 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Porsche vz-Aktie bis auf 41,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 129.265 Porsche vz-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 71,30 EUR erreichte der Titel am 15.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Kursplus von 74,20 Prozent wieder erreichen. Am 26.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 39,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche vz-Aktie 3,30 Prozent sinken.
Porsche vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,04 EUR.
Am 30.07.2025 hat Porsche vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 10,45 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche vz am 24.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Porsche vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 23.10.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,303 EUR je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:01
|Porsche vz Buy
|Deutsche Bank AG
|10.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.2025
|Porsche vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.2025
|Porsche vz Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.2025
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|Porsche vz Buy
|Deutsche Bank AG
|10.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.2025
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.2025
|Porsche vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.2025
|Porsche vz Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.2025
|Porsche Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.2025
|Porsche Hold
|Warburg Research
|22.09.2025
|Porsche Neutral
|UBS AG
|22.09.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|16.06.2025
|Porsche Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.05.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|25.04.2025
|Porsche Underweight
|Morgan Stanley
