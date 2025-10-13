Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Montagnachmittag gefragt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Porsche vz gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Porsche vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 41,18 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche vz-Papiere um 15:53 Uhr 1,1 Prozent. Kurzfristig markierte die Porsche vz-Aktie bei 41,59 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,86 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 143.973 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.10.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche vz-Aktie 73,14 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche vz-Aktie 4,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche vz-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,04 EUR an.

Am 30.07.2025 hat Porsche vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.10.2025 dürfte Porsche vz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 23.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,303 EUR je Porsche vz-Aktie belaufen.

